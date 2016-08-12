​Путин обновил состав Совета безопасности России

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности (СБ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, текст указа приводит пресс-служба Кремля.

"Включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации в качестве членов этого Совета следующих лиц: Меняйло С.И. - полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; Нургалиев Р.Г. - заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации; Цуканов Н.Н. - полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", - говорится в тексте документа.

Этим же указом Нургалиев был исключен из числа постоянных членов Совета Безопасности.

Наряду с этим, российский президент включил в состав Совбеза новоназначенного руководителя кремлевской администрации Андрея Вайно в качестве постоянного члена.