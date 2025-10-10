Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Путин: Не мне судить, достоин ли Трамп Нобелевской премии

    Президент России Владимир Путин заявил, что не ему судить, достоин ли американский лидер Дональд Трамп Нобелевской премии мира.

    Как сообщает Report, об этом российский президент заявил на пресс-конференции в Таджикистане.

    "Ну, знаете, это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. И, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - отметил Путин.

    По его словам, премии неоднократно присуждали людям, которые "вообще ничего не сделали".

    "Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы", - сказал он.

    Путин также подчеркнул, что Дональд Трамп искренне стремится урегулировать российско-украинский конфликт. "Он точно старается, работает над вопросами достижения мира и разрешения сложных международных ситуаций. Яркий пример – ситуация на Ближнем Востоке", - добавил он.

    Отметим, сегодня комитет Нобелевской премии присудил премию мира бывшему депутату парламента Венесуэлы, оппозиционному политику Марие Корина Мачадо. Кандидатура президента США Дональда Трампа также выдвигалась на премию.

    Владимир Путин Дональд Трамп Нобелевская премия
    Putin Nobel Sülh Mükafatının nüfuzunun çoxdan sarsıldığını hesab edir
    Putin: It's not for me to judge whether Trump deserves Nobel Prize

    Лента новостей