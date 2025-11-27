Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

Юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо, что обратили на это внимание. Это один из ключевых моментов", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Путин также заявил, что не понимает, зачем США ввели санкции против российских компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" после саммита в Анкоридже.

"Вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я тогда даже не понял - а что происходит?" - сказал российский президент.

По его словам, вопросы стратегической стабильности, в том числе касаемые испытаний ядерного оружия, также будут обсуждаться на встрече с американской делегацией на следующей неделе в Москве.