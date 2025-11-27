Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 18:25
    Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с США

    Юридическое признание российской принадлежности Крыма и Донбасса должно стать одним из ключевых вопросов на предстоящих переговорах с американской стороной.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Спасибо, что обратили на это внимание. Это один из ключевых моментов", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

    Путин также заявил, что не понимает, зачем США ввели санкции против российских компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" после саммита в Анкоридже.

    "Вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я тогда даже не понял - а что происходит?" - сказал российский президент.

    По его словам, вопросы стратегической стабильности, в том числе касаемые испытаний ядерного оружия, также будут обсуждаться на встрече с американской делегацией на следующей неделе в Москве.

    Россия Крым Донбасс российско-украинская война США Владимир Путин

    Лента новостей