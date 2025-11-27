İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:44
    Krım və Donbasın Rusiyaya məxsus olmasının hüquqi cəhətdən tanınması ABŞ tərəfi ilə gələcək danışıqlarda əsas məsələlərdən biri olmalıdır.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Vladimir Putin deyib.

    "Bu, ABŞ tərəfi ilə danışıqlarımızın predmeti olmalıdır. Buna diqqət yetirdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu, əsas məqamlardan biridir", - Putin Bişkekdə mətbuat konfransında bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin Ankoric sammitindən sonra Rusiyanın "Lukoyl" və "Rosneft" şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsinin səbəbini başa düşmür.

    Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə, strateji sabitlik məsələləri, o cümlədən nüvə silahının sınaqları ilə bağlı məsələlər gələn həftə Moskvada ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüşdə müzakirə olunacaq.

