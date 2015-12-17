Путин: Наша позиция по Сирии не меняется

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Наша позиция по Сирии не меняется".

Как сообщает Report, об этом на ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, комментируя вопрос по поводу будущего Башара Асада.

"Только сирийский народ имеет право определять, кто им будет руководить. Другого способа решения конфликта кроме политического, нет", - добавил президент России.

Российский лидер отметил, что Россия поддерживает проект резолюции США в СБ ООН по Сирии. "Компромисс возможен, но уступки должны быть сделаны со всех сторон. Мы выступаем за усилия, которые установят мир и стабильность в регионе".