Путин может посетить Японию до конца года

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Визит президента РФ Владимира Путина в Японию может состояться до конца этого года.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Условились сделать все необходимое, чтобы объявить по крайней мере о некоторых проектах уже в ходе предстоящего визита президента России в Японию, который, как наши руководители согласовали, будет планироваться до конца этого года",- сказал Лавров журналистам по итогам переговоров Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.