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    Путин и Трамп встретятся на этой неделе

    Cаммит АТЭС пройдет 10-11 ноября во вьетнамском Дананге

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    "Возможность переговорить у Путина и Трампа на саммите АТЭС будет, детали встречи еще прорабатываются", - заявил Д. Песков.

    Отметим, что саммит АТЭС пройдет 10-11 ноября во вьетнамском Дананге.

    Ранее президент США Д. Трамп заявил, что ожидает "помощи Путина" по Северной Корее и готов обсуждать украинский вопрос в ходе предстоящей встречи.

    Наряду с этим Кремль сообщал, что одной из тем встречи также станет сирийский кризис.

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