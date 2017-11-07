Путин и Трамп встретятся на этой неделе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Возможность переговорить у Путина и Трампа на саммите АТЭС будет, детали встречи еще прорабатываются", - заявил Д. Песков.

Отметим, что саммит АТЭС пройдет 10-11 ноября во вьетнамском Дананге.

Ранее президент США Д. Трамп заявил, что ожидает "помощи Путина" по Северной Корее и готов обсуждать украинский вопрос в ходе предстоящей встречи.

Наряду с этим Кремль сообщал, что одной из тем встречи также станет сирийский кризис.