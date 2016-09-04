Путин и Обама договорились о встрече на G20

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама договорились об отдельной встрече на саммите G20 в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, , об этом в воскресенье, 4 сентября, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Пока лидеры только поздоровались", — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, удалось ли Путину и Обаме побеседовать. "Условились переговорить отдельно", — добавил Песков.

Когда именно это может произойти, пресс-секретарь российского президента не уточнил.

В последний раз российский и американский лидеры лично встречались во время климатической конференции в Париже в ноябре 2015-го.