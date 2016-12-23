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    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в борьбе с терроризмом

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в борьбе с терроризмом.

    «Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

    Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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