Путин: Борьба с терроризмом должна идти в рамках резолюций Совбеза ООН - ВИДЕО

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Группировка "Исламское государство" (ИГ) давно уже объявила Россию своим врагом".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Россия считает возможным и целесообразным объединение усилий всех государств в борьбе с ИГ.

"Россия убеждена, что борьба с терроризмом должна вестись в строгом соответствии с международным правом, то есть согласно резолюции ООН или по просьбе официального правительства", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что все страны проинформированы о направлении действий РФ в Сирии. По словам главы государства, поддержка сирийской армии будет ограничена по времени сроком ее наступательных действий, Россия будет поддерживать сирийскую армию с воздуха без наземных действий.

"Россия не собирается погружаться в конфликт в Сирии "с головой", действия будут проводиться в строгих рамках", - отметил президент.