    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 19:31
    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Руководитель отдела международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, он должен сам прибыть в Варшаву.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала TVN24.

    По его словам, в дипломатии нет строгого правила, кто первым должен совершать визит. Пшидач отметил, что это распространенная практика, но она не является обязательной.

    Он привел пример визитов лидеров стран Балтии (Литвы, Латвии, Эстонии и Дании) в Польшу после того, как Навроцкий занял пост президента.

    Представитель польского президента добавил, что вероятность визита Навроцкого в Киев будет зависеть от развития польско-украинского диалога и конкретной ситуации в историческом и экономическом сотрудничестве.

    Пшидач подчеркнул, что любой визит должен быть "кульминацией процесса, а не его началом", и подтвердил, что официальные приглашения с обеих сторон уже направлялись.

