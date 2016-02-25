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    ​Проживающие в Украине представители этнических народностей обратились к президенту страны по поводу родных языков

    Представители малочисленных народов выдвинули свои предложения и рекомендации

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Представители проживающих в Украине этнических народностей обратились к руководству страны по поводу предоставления статуса языкам проживающих в этой стране меньшинств.

    Как сообщили из Ассамблеи национальностей Украины, среди авторов предложений также руководитель ассамблеи, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. 

    Соответствующее решение было принято в Киеве представляющими этнические народы организациями на проведенном Ассамблеей национальностей Украины и Советом национальных сообществ Украины мероприятии на тему "Родной язык - важный элемент национального, социального и культурного сознания". 

    Здесь присутствовали официальный представитель министерства культуры Украины Елизавета Сербина, руководитель Киевской городской администрации Владимир Горовьев, Ровшан Тагиев, ученые, специалисты, представители проживающих в стране евреев, азербайджанцев, русских, чехов, немцев, курдов, гагаузов, поляков и других народов. Р.Тагиев отметил важность государственной заботы и сохранения в нынешних условиях языковой идентичности проживающих в Украине малочисленных народов: "В Украине нет давления касательно национального языка этнических народностей. Однако некоторые чиновники проявляют безответственность".

    Выступившие обсудили совместную деятельность проживающих в стране этнических народностей и религиозных лидеров в этом направлении и коснулись требований от государства соответствующих преференций. Представители малочисленных народов выдвинули свои предложения и рекомендации. 

    В заключение Верховной Раде Украины (парламенту), президенту Петру Порошенко и Кабинету министров направили требования и пакет предложений, связанные с языковым статусом проживающих в стране малочисленных народов.

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