​Проживающие в Украине представители этнических народностей обратились к президенту страны по поводу родных языков

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Представители проживающих в Украине этнических народностей обратились к руководству страны по поводу предоставления статуса языкам проживающих в этой стране меньшинств.

Как сообщили из Ассамблеи национальностей Украины, среди авторов предложений также руководитель ассамблеи, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

Соответствующее решение было принято в Киеве представляющими этнические народы организациями на проведенном Ассамблеей национальностей Украины и Советом национальных сообществ Украины мероприятии на тему "Родной язык - важный элемент национального, социального и культурного сознания".

Здесь присутствовали официальный представитель министерства культуры Украины Елизавета Сербина, руководитель Киевской городской администрации Владимир Горовьев, Ровшан Тагиев, ученые, специалисты, представители проживающих в стране евреев, азербайджанцев, русских, чехов, немцев, курдов, гагаузов, поляков и других народов. Р.Тагиев отметил важность государственной заботы и сохранения в нынешних условиях языковой идентичности проживающих в Украине малочисленных народов: "В Украине нет давления касательно национального языка этнических народностей. Однако некоторые чиновники проявляют безответственность".

Выступившие обсудили совместную деятельность проживающих в стране этнических народностей и религиозных лидеров в этом направлении и коснулись требований от государства соответствующих преференций. Представители малочисленных народов выдвинули свои предложения и рекомендации.

В заключение Верховной Раде Украины (парламенту), президенту Петру Порошенко и Кабинету министров направили требования и пакет предложений, связанные с языковым статусом проживающих в стране малочисленных народов.