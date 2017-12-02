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    Протесты в Гондурасе из-за итогов президентских выборов: есть погибшие и раненые

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб и еще около 20 получили ранения в Гондурасе в ходе протестов, связанных с отсутствием окончательных итогов президентских выборов в минувшее воскресенье сообщает Report, ссылаясь на РИА Новости.  

    По последним данным верховного избирательного суда, после обработки 94,33% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.

    Портал Financiero сообщает, что в результате протестов оппозиции один человек был убит в городе Ла-Сейба на севере Гондураса. Среди раненых – 12 полицейских и военных в разных частях страны.

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