Протестующие в Париже подожгли полицейский автомобиль

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Участники несанкционированной акции протеста в столице Франции Париже подожгли полицейский автомобиль, в котором находились двое стражей порядка.

Как сообщает Report, по данным агентства France-Presse, полицейские успели покинуть машину, никто не пострадал. Подоспевшие на место пожарные смогли оперативно потушить пламя.

Манифестанты, совершившие поджог, выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка. Примечательно, что одновременно с этим на площади Республики в Париже проходит так называемая антиманифестация сотрудников полиции, которые хотят привлечь внимание общественности к сложившийся ситуации.