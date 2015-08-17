​Пропавший в Индонезии самолет перевозил деньги для бедных

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет ATR 42-300 авиакомпании Trigana Air Service, пропавший на востоке Индонезии, перевозил около 6,5 млрд. индонезийских рупий (около 470 тыс. долларов США), предназначенные для бедных семей, сообщает Report cо ссылкой на France Presse.

"Четверо наших сотрудников сопровождали эти деньги", - заявил глава почтового отделения города Джаяпура Харйоно. По его словам, наличные размещались в четырех сумках.

Самолет авиакомпании Trigana Air Service, совершавший рейс из города Джаяпура в аэропорт Оксибил, в воскресенье пропал на востоке Индонезии. Cпасатели обнаружили возможные обломки лайнера в 12 км от города Оксибил. Власти страны пока не подтвердили, что обнаруженные фрагменты принадлежат пропавшему самолету.

На борту самолета находились 49 пассажиров и пять членов экипажа. По данным Basarnas, все они были гражданами Индонезии. В предполагаемом районе крушения самолета продолжается поисково-спасательная операция.