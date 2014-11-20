​Пропавшая "Мисс Гондурас-2014″ найдена мертвой

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ На прошлой неделе западные СМИ объявили, что Мария Хосе Альварадо, более известная как "Мисс Гондурас-2014″ и ее сестра София Тринидад пропали без вести.

Как передает Report, cегодня их тела были найдены у берега реки Агуагуа в деревне Каблоталес.

13 ноября родственники Марии забили тревогу, так как девушка и ее сестра отправились на вечеринку и не вернулись. Источники, которые видели девушек последними утверждают, что видели их в компании неизвестных мужчин. После того, как тела были найдены, полиция допросила более 15 человек и задержала бойфренда Марии и хозяина дома, где проходила злополучная вечеринка.

Однако, по последним данным, убийцу удалось найти. Им оказался бойфренд Софии, который признался в том, что убил девушку и ее сестру. Причиной оказалась ревность: он увидел как София танцует на вечеринке с другим мужчиной и разозлился. Позже он забрал девушек на машине и застрелил сначала Софию, а затем и Марию. Его сообщник помог избавиться от тел.