ПРООН объявила о переносе представительств из Нью-Йорка в Европу

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 08:52
    Программа развития ООН (ПРООН) объявила о переносе значительной части своих нью-йоркских подразделений в Европу.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Программы.

    Изменение затронет почти 400 должностей, при этом примерно три четверти будут переведены в Бонн (Германия), а около четверти - в Мадрид (Испания).

    "Этот шаг является частью продолжающихся усилий по адаптации к меняющейся финансовой и экономической ситуации, укреплению партнерских отношений и максимальному использованию возможностей ПРООН для поддержки наиболее уязвимых групп населения в мире", - говорится в заявлении.

    В сообщении также отмечается, что общее количество сотрудников в Бонне теперь превысит 400 человек, поскольку в городе уже базируется программа добровольцев сети.

    ПРООН работает примерно в 170 странах и территориях, в ее штате около 22 000 сотрудников, подавляющее большинство из которых - более 19 000 - работают в страновых офисах и региональных центрах, а менее 7 процентов базируются в Нью-Йорке, остальные - в других местах.

    Глобальная штаб-квартира Программы останется в Нью-Йорке.

