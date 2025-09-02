Промышленный сектор Иордании продвигает модернизацию и устойчивый рост экономики

Промышленный сектор Иордании способствует модернизации и устойчивому росту экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Иордании в Азербайджане, промышленный сектор страны играет ключевую роль в национальной экономике, ускоряет развитие, создает рабочие места и вносит весомый вклад в экспорт качественной продукции на мировые рынки.

По данным, ежегодная производственная мощность отрасли достигает $25 млрд, а экспорт охватывает свыше 1 500 наименований товаров в более чем 140 стран. Это открывает широкие инвестиционные возможности, способствует модернизации и обеспечивает занятость благодаря современной инфраструктуре и квалифицированным кадрам.

Иорданский промышленный сектор объединяет такие направления, как фармацевтика, технологии и другие отрасли, формируя основу для устойчивого развития и будущего экономического роста страны.