İordaniyanın sənaye sektoru iqtisadiyyatın modernləşməsini və davamlı inkişafını təmin edir
- 02 sentyabr, 2025
- 18:43
İordaniyanın sənaye sektoru iqtisadiyyatın modernləşməsinə və davamlı inkişafına töhfə verir.
"Report" İordaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, ölkənin sənaye sektoru milli iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır, inkişafı sürətləndirir, iş yerlərinin yaradılmasına və dünya bazarlarına keyfiyyətli məhsulların ixracına əhəmiyyətli töhfə verir.
Məlumata görə, sənaye sektorunun illik istehsal gücü 25 milyard ABŞ dollarına çatır, 140-dan çox ölkəyə 1500-dən çox adda məhsul ixrac edilir. Bu, geniş investisiya imkanları açır, modernləşməyə töhfə verir, eləcə də müasir infrastruktur və ixtisaslı kadrlar sayəsində məşğulluğu təmin edir.
İordaniyanın sənaye sektoru əczaçılıq, texnologiya və digər sahələri birləşdirməklə ölkənin davamlı inkişafının və gələcək iqtisadi artımının əsasını qoyur.