Пролет пилотажной группы над Римом отменили после обрушения башни Конти

После обрушения части средневековой башни Конти в центре Рима отменен традиционный пролет пилотажной группы Frecce Tricolori ("Трехцветные стрелы") по случаю отмечаемого во вторник Дня нацединства и вооруженных сил Италии.

Как передает Report cо ссылкой на итальянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

"В связи с церемонией возложения венков к Мемориалу у Алтаря Отечества, проводимой высшими конституционными органами, традиционный пролет Frecce Tricolori не состоится. Это решение было принято во избежание малейших помех для тех, кто занимается обеспечением безопасности в районе улицы Императорских форумов и башни Конти", - сказано в сообщении.

Отметим, что обрушение башни Конти (Torre dei Conti) на Императорских форумах произошло около полудня понедельника. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Однако пыль после обрушения разлетелась на десятки метров. Проспект был перекрыт и для пешеходов.

В результате обрушения части башни в больнице скончался один из рабочих, участвовавших в ее реконструкции.