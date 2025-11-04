Извлеченный из-под завалов обрушившейся в Риме башни рабочий скончался в больнице

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    04 ноября, 2025
    10:46
    Один из двух рабочих - граждан Румынии, оказавшихся под завалами обрушившейся в Риме башни Конти, скончался в больнице.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

    "Реанимационные мероприятия продолжались около часа, чтобы спасти 66-летнего рабочего, которого извлекли из-под завалов спустя 11 часов после обрушения части башни. Ему была проведена сердечно-легочная реанимация, но не удалось спасти", - сообщили в больнице.

    Второй рабочий был легко ранен, его жизнь находится вне опасности.

