Извлеченный из-под завалов обрушившейся в Риме башни рабочий скончался в больнице
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 10:46
Один из двух рабочих - граждан Румынии, оказавшихся под завалами обрушившейся в Риме башни Конти, скончался в больнице.
Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.
"Реанимационные мероприятия продолжались около часа, чтобы спасти 66-летнего рабочего, которого извлекли из-под завалов спустя 11 часов после обрушения части башни. Ему была проведена сердечно-легочная реанимация, но не удалось спасти", - сообщили в больнице.
Второй рабочий был легко ранен, его жизнь находится вне опасности.
