Извлеченный из-под завалов обрушившейся в Риме башни рабочий скончался в больнице

Один из двух рабочих - граждан Румынии, оказавшихся под завалами обрушившейся в Риме башни Конти, скончался в больнице.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera.

"Реанимационные мероприятия продолжались около часа, чтобы спасти 66-летнего рабочего, которого извлекли из-под завалов спустя 11 часов после обрушения части башни. Ему была проведена сердечно-легочная реанимация, но не удалось спасти", - сообщили в больнице.

Второй рабочий был легко ранен, его жизнь находится вне опасности.