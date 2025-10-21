Прокурор Парижа: Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро

Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что ущерб от ограбления музея Лувр составил 88 млн евро.

Как передает Report, его цитирует BFMTV.

"Ущерб, по оценке директора Лувра, составляет 88 млн евро. Сумма впечатляющая, но она никак не сопоставима с ущербом, нанесенным в историческом плане", - отметила Бекко.

При этом в Министерстве культуры Франции газете Financial Times заявили, что украденные драгоценности не были застрахованы. В Лувре просто нет такой практики, поскольку стоимость таких произведений, как "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Большой сфинкс из Таниса", невозможно оценить. Представитель ведомства пояснил, что, когда экспонаты национального музея находятся в обычном месте хранения, государство выступает в качестве собственного страховщика.

Об ограблении музея сообщила в воскресенье министр культуры Франции Рашида Дати. Из музея похищено восемь ценных экспонатов времен Наполеона III, включая диадему, брошь и ожерелье. По данным следствия, грабители могли заранее договориться с продавцом техники, а после преступления скрылись на скутерах и велосипедах.