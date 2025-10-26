Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

Утечка информации о задержании двух из четырех подозреваемых в ограблении Лувра может навредить ходу расследования.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой Парижа.

"Я глубоко сожалею о преждевременном раскрытии данных информированными лицами, не учитывающими интересы следствия. Эта публикация может лишь навредить расследованию, в котором задействована сотня следователей, продолжающих поиск украденных драгоценностей и всех злоумышленников", - заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

Напомним, что в воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Бекко сообщила, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции заявили газете Financial Times, что украденные драгоценности не были застрахованы.