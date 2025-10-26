Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 14:21
    Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

    Утечка информации о задержании двух из четырех подозреваемых в ограблении Лувра может навредить ходу расследования.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой Парижа.

    "Я глубоко сожалею о преждевременном раскрытии данных информированными лицами, не учитывающими интересы следствия. Эта публикация может лишь навредить расследованию, в котором задействована сотня следователей, продолжающих поиск украденных драгоценностей и всех злоумышленников", - заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

    Напомним, что в воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Бекко сообщила, что ущерб от ограбления составил 88 млн евро. При этом в Министерстве культуры Франции заявили газете Financial Times, что украденные драгоценности не были застрахованы.

