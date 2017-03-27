Прокуратура Южной Кореи требует ареста экс-президента Пак Кын Хе

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста бывшего президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в причастности к коррупционному скандалу. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в заявлении прокуратуры этой страны.

"Обвиняемая злоупотребляла своей огромной властью и статусом президента, чтобы получать взятки от компаний и ущемлять их права на свободу корпоративного управления", - говорится в заявлении.

Сторона обвинения также отмечает, что Пак Кын Хе допустила утечку "важной конфиденциальной информации о государственных делах".

Прокуроры подчеркивают, что собрали большое количество доказательств, но обвиняемая отрицает большинство обвинений. Они утверждают, что есть риск уничтожения улик в будущем.

Из документа неясно, направили ли прокуроры запрос на выдачу ордера на арест бывшего президента в суд центрального района Сеула. Представители суда также пока не давали комментариев. Японское агентство Киодо при этом сообщает, что запрос на арест Пак Кын Хе направлен в суд.

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.

Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.

Также в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь - это близкая подруга Пак Кын Хе.

Утверждалось, что Чхве Сун Силь, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.

По оценке особой следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов.