Прокуратура Стамбула требует до 15 лет тюрьмы для членов ИГ, связанных с исполнителями теракта в "Крокусе"

Прокуратура Стамбула выдвинула обвинения против пяти членов террористической группировки ИГИЛ, арестованных в Турции за связь с терактом в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года.

Прокуратура Стамбула выдвинула обвинения против пяти членов террористической группировки ИГ, арестованных в Турции за связь с исполнителями теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, согласно обвинительному акту, подозреваемые Хофизжон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед поддерживали связь с непосредственными исполнителями теракта в Москве - Шамсидином Фаридуни и Саидакрамом Раджабализодой.

Следствие установило, что один из обвиняемых, гражданин Таджикистана Файзов, прибыл в Турцию вместе с семьей и террористом Раджабализодой через Стамбульский аэропорт 5 января 2024 года. Файзов и другой фигурант дела Усмонов некоторое время проживали в так называемом "безопасном доме" ИГ в Эсеньюрте вместе с Фаридуни.

28 марта Файзов приобрел билеты на автобус из Стамбула в Агры, планируя затем через Иран добраться до Афганистана. Однако при попытке покинуть автобус он был задержан силами безопасности вместе с семьей.

Еще трое подозреваемых - Усмонов, Саликов и Асоев - были арестованы 24 марта на автовокзале Эсенлер. Они также намеревались выехать в Иран. Следствие полагает, что все задержанные действовали совместно и координировали свои перемещения.

При обыске в телефонах подозреваемых были обнаружены фотографии экстремистского содержания, а также переписка о подготовке нового теракта в торговом центре Вегас в обмен на крупное денежное вознаграждение от ИГ.

Прокуратура требует приговорить всех пятерых обвиняемых к лишению свободы на срок от 7,5 до 15 лет по статье "членство в вооруженной террористической организации". Дело будет рассматривать 25-й суд Стамбула по особо тяжким преступлениям.

Теракт в "Крокус сити холле" был совершен вечером 22 марта 2024 года. Погибли 144 человека, еще 551 пострадал. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Раджабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.