О нас

Прокуратура потребовала приговорить министра труда Франции к 10 месяцам тюрьмы условно

Прокуратура потребовала приговорить министра труда Франции к 10 месяцам тюрьмы условно Финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить министра труда, полной занятости и интеграции республики Оливье Дюссо к 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере €15 тыс. по делу о кумовстве.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 21:02
Прокуратура потребовала приговорить министра труда Франции к 10 месяцам тюрьмы условно

Финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить министра труда, полной занятости и интеграции республики Оливье Дюссо к 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере €15 тыс. по делу о кумовстве.

Как передает Report, об этом сообщила AFP.

Министр подозревается в создании благоприятных условий для участия компании по обслуживанию водных ресурсов Saur в одном из тендеров в 2009 году.

Прокуратура опирается на два документа, обнаруженных у министра в ходе обысков. Первый - это отчет о встрече в конце июля 2009 года между Дюссо, занимавшим на тот момент пост мэра коммуны Анноне (департамент Ардеш на юге Франции), и директором Saur Оливье Брусса. Встреча прошла за три месяца до публикации объявления о тендере, на ней обсуждались его критерии и сумма контракта.

Второй документ - электронное письмо, направленное из аппарата мэра вскоре после встречи ответственным за подготовку тендера муниципальным службам. В нем содержалась просьба изменить несколько пунктов и уменьшить значение ценового критерия при оценке предложений кандидатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Парламент Швеции проголосовал за развитие атомной энергетики в стране
Парламент Швеции проголосовал за развитие атомной энергетики в стране
29 ноября 2023 г. 21:29
США ввели санкции против более 20 физлиц и юрлиц, причастных к получению ВС Ирана доходов
США ввели санкции против более 20 физлиц и юрлиц, причастных к получению ВС Ирана доходов
29 ноября 2023 г. 21:09
В США при взрыве в автомастерской погибли три человека
В США при взрыве в автомастерской погибли три человека
29 ноября 2023 г. 20:47
В ФРГ задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта
В ФРГ задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта
29 ноября 2023 г. 20:37
Постпред Израиля при ООН назвал условия прекращения войны в Газе
Постпред Израиля при ООН назвал условия прекращения войны в Газе
29 ноября 2023 г. 20:28
СМИ: В отношениях США и Китая наступила тактическая пауза
СМИ: В отношениях США и Китая наступила тактическая пауза
29 ноября 2023 г. 20:19
Генсек ООН сообщил о гибели 111 сотрудников в секторе Газа
Генсек ООН сообщил о гибели 111 сотрудников в секторе Газа
29 ноября 2023 г. 19:38
Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы
Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы
29 ноября 2023 г. 19:15
СМИ: Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции за невыход конфликта за пределы Газы
СМИ: Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции за невыход конфликта за пределы Газы
29 ноября 2023 г. 18:35
В Польше при нападении на школу пострадали два человека
В Польше при нападении на школу пострадали два человека
29 ноября 2023 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi