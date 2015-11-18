​Прокуратура Парижа: В ходе спецоперации арестовано пять человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Прокуратура Парижа заявила о поимке пяти человек в ходе полицейской спецоперации в пригороде Парижа Сен-Дени, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Наряду с этим, столичная прокуратура подтвердила сообщения СМИ о ликвидации террористки-смертницы в ходе рейда правоохранительных органов.

13 ноября в Париже и пригороде была совершена серия терактов, жертвами которых стали, по последним данным, 129 человек, 352 пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале "Батаклан" захватили заложников, у футбольного стадиона "Стад де Франс" в пригороде столицы Сен-Дени прозвучали три взрыва. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".