Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 18:54
    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) проведут 1 октября 24-часовую всеобщую забастовку из-за роста цен в стране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлениях ведущих греческих профобъединений.

    Согласно заявлениям, они будут добиваться от властей существенных мер по борьбе с ростом цен в стране, а также отмены законопроекта Министерства труда и социальной защиты, который, среди прочего, предусматривает 13-часовую рабочую неделю.

    По словам Высшего совета профсоюза госсектора, "забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся, выдвигая законопроект о 13-часовом рабочем дне, низких заработных платах и подавлении протестов на рабочих местах".

    ADEDY отметил, что забастовка, которую GSEE тоже будет проводить 1 октября, "подчеркивает общие интересы работников государственного и частного секторов и делает ее всеобщей".

    Как сообщается, 1 октября не будут работать многие организации государственного и частного секторов, будут закрыты некоторые учебные заведения. К забастовке присоединятся работники больниц, что является их реакцией на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в Национальной системе здравоохранения. Кроме того, в акции примет участие профсоюз водителей такси столичной области Аттика, а также Всегреческий союз моряков, из-за чего морские паромы останутся на сутки на якорях в портах.

    В центре Афин запланированы массовые митинги.

    акции протеста Греция профсоюзы

    Последние новости

    19:18

    Трамп заявил, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции

    Другие страны
    19:03

    Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Беларусью

    Другие страны
    19:03

    Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме

    Происшествия
    18:58

    Трамп: Упорно работаю над урегулированием российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:57

    На AIIF 2025 в Баку подписаны документы на $10 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    18:54

    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    Другие страны
    18:37

    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    18:32

    Главы МИД "евротройки" и Ирана обсудят ядерную программу Тегерана в ООН

    Другие страны
    Лента новостей