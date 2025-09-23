Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза госсектора (ADEDY) проведут 1 октября 24-часовую всеобщую забастовку из-за роста цен в стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлениях ведущих греческих профобъединений.

Согласно заявлениям, они будут добиваться от властей существенных мер по борьбе с ростом цен в стране, а также отмены законопроекта Министерства труда и социальной защиты, который, среди прочего, предусматривает 13-часовую рабочую неделю.

По словам Высшего совета профсоюза госсектора, "забастовка связана с решением правительства продолжать усиливать эксплуатацию трудящихся, выдвигая законопроект о 13-часовом рабочем дне, низких заработных платах и подавлении протестов на рабочих местах".

ADEDY отметил, что забастовка, которую GSEE тоже будет проводить 1 октября, "подчеркивает общие интересы работников государственного и частного секторов и делает ее всеобщей".

Как сообщается, 1 октября не будут работать многие организации государственного и частного секторов, будут закрыты некоторые учебные заведения. К забастовке присоединятся работники больниц, что является их реакцией на сложившуюся неблагоприятную ситуацию в Национальной системе здравоохранения. Кроме того, в акции примет участие профсоюз водителей такси столичной области Аттика, а также Всегреческий союз моряков, из-за чего морские паромы останутся на сутки на якорях в портах.

В центре Афин запланированы массовые митинги.