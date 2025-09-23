İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 22:06
    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Yunanıstanın Ümumi Əmək Konfederasiyası (ÜƏK) və Dövlət Sektoru Həmkarlar İttifaqlarının Ali Şurası (DSHİAŞ) ölkədə qiymətlərin artması ilə əlaqədar oktyabrın 1-də 24 saatlıq ümumi tətil keçirəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Yunanıstanın aparıcı həmkarlar ittifaqı assosiasiyaları bəyanat yayıb.

    Bəyanata görə, onlar hökumətdən ölkədə bahalaşma ilə mübarizə üçün ciddi tədbirlər görməyi, eləcə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər məsələlərlə yanaşı, 13 saatlıq iş rejimini nəzərdə tutan qanun layihəsini də ləğv etməyi tələb edəcəklər.

    DSHİAŞ-dən bildirilib ki, tətil hökumətin 13 saatlıq iş günü, aşağı əməkhaqqı və iş yerlərində etirazların yatırılması haqqında qanun layihəsi təklif edərək işçilərin istismarını gücləndirməyə davam etmək qərarı ilə bağlıdır. Vurğulanıb ki, ÜƏK-nın də oktyabrın 1-də keçirəcəyi tətil dövlət və özəl sektor işçilərinin ümumi maraqlarını vurğulayır və onu ümumi tətilə çevirir.

    Bildirilib ki, oktyabrın 1-də bir çox dövlət və özəl sektor təşkilatlarının işləməyəcək, bəzi təhsil müəssisələri isə bağlanacaq. Milli səhiyyə sistemindəki mövcud əlverişsiz vəziyyətə cavab olaraq xəstəxana işçiləri də tətilə qoşulacaqlar. Bundan əlavə, paytaxt Afinanın Attika vilayətinin Sürücülər Birliyi, eləcə də Ümumyunanıstan Dənizçilər Birliyi də aksiyada iştirak edəcək.

    Afinanın mərkəzində kütləvi mitinqlərin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Yunanıstan həmkarlar ittifaqı Tətil
    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Son xəbərlər

    22:22

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:18

    Xamenei: İranın nə nüvə silahına ehtiyacı var, nə də onu istehsal etməyə niyyəti

    Region
    22:16

    Ərdoğan: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması üçün çalışacaq

    Region
    22:11

    İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    22:06

    Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    Türkiyə Azərbaycan və daha iki ölkə ilə Avropaya enerji ixracı barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:53
    Video

    Aşirabad və Aşnak toponimi - türk tarixinin izi - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    21:48

    KİV: Suriya və İsrail sentyabrın 24-ü və ya 25-də saziş imzalaya bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti