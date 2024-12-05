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Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке за отставку президента Южной Кореи

Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке за отставку президента Южной Кореи Профсоюз южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor присоединится к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи за отставку президента страны Юн Сок Ёля.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 10:46
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке за отставку президента Южной Кореи

Профсоюз южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor присоединится к забастовке Национальной федерации демократических профсоюзов Южной Кореи за отставку президента страны Юн Сок Ёля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя профсоюза.

"Профсоюз Hyundai, насчитывающий 43 тыс. человек, проведет четырехчасовую забастовку в четверг и пятницу", - сообщил он.

В среду телеканал YTN сообщал, что Национальная федерация демократических профсоюзов объявила о бессрочной всеобщей забастовке до тех пор, пока президент страны не подаст в отставку.

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