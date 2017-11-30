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    Продюсера CNN уволили после жалоб женщин на неподобающее поведение

    Дэвис больше не числится в компании

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Продюсер утреннего воскресного новостного шоу телеканала CNN Тедди Дэвис уволен в связи с жалобами на неподобающее поведение предположительно сексуального характера.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    По данным СМИ, после заявлений нескольких женщин о неподобающем поведении продюсера руководство телеканала начало всестороннее расследование.

    «Поведение, в котором обвиняют Дэвиса, не соответствует стандартам и ценностям CNN. Дэвис больше не числится в компании», — говорится в сообщении канала.

    Как отмечает агентство Associated Press, сотруднику CNN приписывают неподобающее поведение сексуального характера.

    После аналогичных жалоб 29 ноября телеканал NBC уволил ведущего программы Today Мэтта Лауэра.

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