Продюсера CNN уволили после жалоб женщин на неподобающее поведение

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Продюсер утреннего воскресного новостного шоу телеканала CNN Тедди Дэвис уволен в связи с жалобами на неподобающее поведение предположительно сексуального характера.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным СМИ, после заявлений нескольких женщин о неподобающем поведении продюсера руководство телеканала начало всестороннее расследование.
«Поведение, в котором обвиняют Дэвиса, не соответствует стандартам и ценностям CNN. Дэвис больше не числится в компании», — говорится в сообщении канала.
Как отмечает агентство Associated Press, сотруднику CNN приписывают неподобающее поведение сексуального характера.
После аналогичных жалоб 29 ноября телеканал NBC уволил ведущего программы Today Мэтта Лауэра.
News DepartmentАвтор новости
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