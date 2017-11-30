Продюсера CNN уволили после жалоб женщин на неподобающее поведение

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Продюсер утреннего воскресного новостного шоу телеканала CNN Тедди Дэвис уволен в связи с жалобами на неподобающее поведение предположительно сексуального характера.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным СМИ, после заявлений нескольких женщин о неподобающем поведении продюсера руководство телеканала начало всестороннее расследование.

«Поведение, в котором обвиняют Дэвиса, не соответствует стандартам и ценностям CNN. Дэвис больше не числится в компании», — говорится в сообщении канала.

Как отмечает агентство Associated Press, сотруднику CNN приписывают неподобающее поведение сексуального характера.

После аналогичных жалоб 29 ноября телеканал NBC уволил ведущего программы Today Мэтта Лауэра.