Население стран Евросоюза превысило полмиллиарда

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 января 2015 года население стран Европейского Союза составляет 508 млн. 200 тысяч человек.

Как отмечает Repoprt, такие данные опубликовал Eurostat.

Так, согласно информации Eurostat, за минувший год в ЕС родились 5,1 миллиона детей. В то же время число умерших составляет 4,9 млн. человек.

Исходя из этих данных, положительная естественная смена населения составила 0,2 млн. человек, что вдвое больше, чем в 2013 году.

Самый существенный прирост населения отмечается в Германии (81,2 млн. жителей) и Франции (66,4 млн.). Среди лидеров по рождаемости упоминаются Великобритания (64,8 млн.) и Италия (60,8 млн.).

Вместе с тем отмечается, что наибольшее уменьшение населения зарегистрировано на Кипре (-12,9 %), Греции (-8,4 %), Латвии (-7,7 %) и Литве (-7.6 %).

В целом население ЕС увеличилось более чем на 1 млн. человек (+ 2,2 %) в течение 2014 года.

Общий коэффициент смертности по странам Европы составил 9,7 на 1000 жителей в ЕС.