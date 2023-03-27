Приостановлены вылеты из израильского аэропорта Бен-Гурион

Вылеты из израильского аэропорта Бен-Гурион приостановлены в знак протеста против реформирования судебной системы

Вылеты из израильского аэропорта Бен-Гурион приостановлены в знак протеста против реформирования судебной системы.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщил лидер профсоюзов аэропортов Израиля и члена партии "Ликуд" Пинхаса Идана.

“Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту”, - говорит Пинхас Идан.

Идан объявил о прекращении вылетов через несколько минут после того, как председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид объявил об “исторической” забастовке рабочих в попытке “остановить безумие” противоречивой реформы судебной системы правительства.

Бар-Давид сказал, что забастовка начнется уже сегодня, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не объявит о прекращении спорной судебной реформы.