ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор

    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 20:24
    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

    Фонд принца Гарри пожертвует 500 000 долларов на проекты, в том числе на помощь Всемирной организации здравоохранения в разработке протезов и оказание другой поддержки детям из Газы и Украины.  

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает офис принца.  

    "Ни одна организация не может решить эту проблему в одиночку. Сейчас в секторе Газа самая высокая в мире и в истории плотность населения, состоящего из детей с ампутированными конечностями. Чтобы дети выжили и смогли восстановиться после травм, полученных в результате взрывов, необходимы партнерские отношения между правительствами, наукой, медициной, гуманитарными организациями и правозащитниками", - говорится в заявлении. 

    Принц Гарри Украина сектор Газа дети

    Последние новости

    20:58

    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества

    Экономика
    20:55
    Фото

    Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничества

    Финансы
    20:46

    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    20:43

    NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

    Другие страны
    20:42

    Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

    В регионе
    20:38

    В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие

    Происшествия
    20:24

    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

    Другие страны
    20:18

    В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет

    Другие страны
    20:15

    КТК возместил $2,1 млн ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

    В регионе
    Лента новостей