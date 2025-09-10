İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Şahzadə Harri Ukrayna və Qəzzada uşaqlar üçün yarım milyon dollar bağışlayacaq

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:02
    Şahzadə Harri Ukrayna və Qəzzada uşaqlar üçün yarım milyon dollar bağışlayacaq

    Şahzadə Harrinin fondu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına protezlərin hazırlanmasına kömək etmək, eləcə də Qəzza və Ukraynadakı uşaqlara digər yardımlar göstərmək üçün 500 min dollar bağışlayacaq.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şahzadənin ofisi məlumat yayıb.

    "Heç bir təşkilat təkbaşına bu problemi həll edə bilməz. Hazırda Qəzza dünyada və tarixdə amputasiya olunmuş uşaqların ən yüksək sıxlığına malikdir. Uşaqların sağ qalması və partlayışlar nəticəsində aldığı xəsarətlərdən sağalmalarını təmin etmək üçün hökumətlər, elm, tibb, humanitar təşkilatlar və insan haqları müdafiəçiləri arasında əməkdaşlıq lazımdır", - bəyanatda deyilir.

    Şahzadə Harri maliyyə yardımı Qəzza və Ukrayna Uşaq
    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

