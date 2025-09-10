Şahzadə Harri Ukrayna və Qəzzada uşaqlar üçün yarım milyon dollar bağışlayacaq
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 21:02
Şahzadə Harrinin fondu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına protezlərin hazırlanmasına kömək etmək, eləcə də Qəzza və Ukraynadakı uşaqlara digər yardımlar göstərmək üçün 500 min dollar bağışlayacaq.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şahzadənin ofisi məlumat yayıb.
"Heç bir təşkilat təkbaşına bu problemi həll edə bilməz. Hazırda Qəzza dünyada və tarixdə amputasiya olunmuş uşaqların ən yüksək sıxlığına malikdir. Uşaqların sağ qalması və partlayışlar nəticəsində aldığı xəsarətlərdən sağalmalarını təmin etmək üçün hökumətlər, elm, tibb, humanitar təşkilatlar və insan haqları müdafiəçiləri arasında əməkdaşlıq lazımdır", - bəyanatda deyilir.
Son xəbərlər
22:31
CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyibRegion
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42