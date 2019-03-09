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Министр информации Венесуэлы: Причиной отключения электричества стала кибератака

Министр информации Хорхе Родригес: Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака
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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы отключения электроэнергии стала кибератака.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил в эфире государственного телевидения Венесуэлы министр информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, по всей видимости, к кибератаке могут быть причастны США.

"Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС "Гури", - сказал Х.Родригес.

Он подчеркнул, что система контролирует процесс выработки электроэнергии. Когда стало ясно, что была осуществлена кибератака, и систему пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. По словам министра, это привело к "блэкауту", отключившему от электроэнергии почти всю территорию страны.

Ранее сообщалось, что в результате отключения электричества погибли 79 человек.

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