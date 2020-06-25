Прибывающих в ряд городов США возьмут на карантин

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Лица, прибывающие в города Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут (США) будут взяты на карантин на срок 14 дней.

Как передает спецкор Report, решение в связи с этим принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo).

Решение, в частности, будет касаться и прибывающих из Алабамы, Аризоны, Флориды, Северной Каролины, Южной Каролины, Юты, Техаса и Калифорнии, где в последние дни стремительно растет число жертв коронавируса.

Э.Куомо отметил, что если лица, прибывающие из штатов, где высокий риск заражения, не подчинятся решению добровольно, будут применены 14-дневный принудительный карантинный режим, а впоследствии штрафы. Эти лица за нарушение правил в первый раз будут оштрафованы на 2 000 долларов США, повторно - 5 тыс. долларов, при игнорировании решения – до 10 000 долларов.

Отметив, что за последнюю неделю в 27 штатах США стремительно выросло число жертв коронавируса, губернатор подчеркнул, что они сделают все возможное, чтобы Нью-Йорк не превратился вновь в эпицентр пандемии.

С 22 июня в Нью-Йорке восстановили работу магазины, центры розничной торговли, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Губернатор и председатель муниципалитета заявили, что возвращение людей к нормальной жизни будет осуществляться в пять этапов, и для этого внедряется специальная программа. Сейчас в городе Нью-Йорк внедряется второй этап.

Корреспондент: Вюсаля Аббасова