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    ​При взрыве в афганской провинции Парван погибли 13 человек

    Среди жертв и пострадавших много полицейских

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли и 17 получили ранения в результате взрыва в провинции Парван в центральной части Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв устроил террорист-смертник. Среди жертв и пострадавших много полицейских.

    Предполагаемые боевики движения "Талибан" также обстреляли из ракет офис заместителя губернатора провинции Баглан в городе Пули-Хумри на северо-востоке страны. Одна из ракет пробила крышу здания. Жертвой обстрела стал один человек, еще четверо ранены. Сам высокопоставленный чиновник не пострадал.

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