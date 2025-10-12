Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 05:52
    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    В результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в американском штате Теннесси 16 человек считаются погибшими.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местных властей.

    По их словам, семьи жертв уже уведомлены о случившемся.

    Следователи осматривают выгоревшее здание в поисках возможных улик, причины взрыва к настоящему времени не установлены.

    Напомним, что взрыв на заводе Accurate Energetic Systems прогремел утром 10 октября. Как отмечал телеканала NBC News, спутниковые снимки с места взрыва показывают, что от здания не осталось ничего, кроме разбросанных обломков. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщал, что спасатели не обнаружили выживших после инцидента, но не назвал точную цифру.

    Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса зданий.

    взрыв Теннесси завод

    Последние новости

    06:38

    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Другие страны
    06:22

    ХАМАС отказался от участия в церемонии подписания мирного соглашения

    Другие страны
    05:52

    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    Другие страны
    05:16

    СМИ: Суд временно запретил Трампу задействовать бойцов Нацгвардии в Иллинойсе

    Другие страны
    04:44

    США могут ограничить обмен разведданными с Британией

    Другие страны
    04:07
    Фото

    Число погибших из-за проливных дождей в Мексике возросло до 41

    Другие страны
    03:39

    УЕФА может изменить правила отборочных турниров

    Футбол
    03:21

    ХАМАС начнет освобождать заложников в понедельник утром

    Другие страны
    02:55
    Видео

    В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей