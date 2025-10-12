İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Tennessi ştatında zavodda baş verən partlayışda 16 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 07:16
    Tennessi ştatında zavodda baş verən partlayışda 16 nəfər həlak olub

    Tennessi ştatında hərbi partlayıcı istehsal edən müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən Associated Press (AP) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, artıq hadisə ilə bağlı həlak olanların ailələrinə məlumat verilib.

    Müstəntiqlər mümkün sübutlar üçün yanan binaya baxış keçirirlər; partlayışın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

    Accurate Energetic Systems zavodunda partlayış oktyabrın 10-da səhər saatlarında baş verib. "NBC News"un verdiyi məlumata görə, saytdan alınan peyk görüntüləri binadan səpələnmiş dağıntılardan başqa heç nə qalmadığını göstərir.

    Accurate Energetic Systems hərbi, aerokosmik, mədənçıxarma və söküntü sənayesi üçün partlayıcı maddələr və enerji avadanlıqları istehsal edir.

    При взрыве на заводе в Теннесси погибли 16 человек

    Son xəbərlər

    08:03
    Foto

    ABŞ-də Azərbaycan dilini öyrənən şagirdlərə sertifikatlar təqdim edilib

    Xarici siyasət
    07:38

    Pakistan Əfqanıstanla sərhəddə 19 keçid məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    07:16

    Tennessi ştatında zavodda baş verən partlayışda 16 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    06:46

    ABŞ-də qaradərili qulların nəsillərinə pul paylanacaq

    Digər ölkələr
    06:14

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "İran" adından əvvəl Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar gerçəyi var

    Daxili siyasət
    05:43

    Məhkəmə Trampın İllinoys ştatına hərbçi göndərməsinə mane olub

    Digər ölkələr
    05:15

    ABŞ Britaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    04:36

    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Digər ölkələr
    04:00
    Foto

    Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti