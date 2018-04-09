При взрыве на северо-западе Афганистана погибли пять человек

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва на северо-западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заявление представителя полиции.

Взрыв прогремел в понедельник в провинции Герат. Как сообщил представитель полиции провинции, несколько взрывных устройств были прикреплены к мотоциклу.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.