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    При взрыве на заводе в Мексике пострадали 105 человек, 3 человека погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел штате Веракрус на предприятии компании Pemex

    Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в мексиканском штате Веракрус увеличилось до 105 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг в своем микроблоге в Twitter глава штата Хавьер Дуарте.

    По его словам, все раненые госпитализированы, среди них 58 сотрудников самого предприятия.

    ***02:12

    На нефтяном предприятии Clorados 3 в Мексике произошел взрыв, по крайней мере трое рабочих получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщается в твиттере мексиканской нефтегазовой госкомпании Petróleos Mexicanos (Pemex).

    Завод принадлежит компании Petroquímica Mexicana de Vinilo, которая контролируется Pemex и Mexichem.

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