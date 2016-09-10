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    Число жертв пожара на фабрике в Бангладеш выросло до 15 человек - ОБНОВЛЕНО

    На упаковочной фабрике компании Tempako взорвался бойлер

    Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, около 50 пострадали после взрыва и последовавшего за ним пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщает новостной портал bdnews24 со ссылкой на пожарную службу.

    ***08:06

    Баку. 10 cентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли, около 30 пострадали после взрыва и последовавшего за ним пожара на упаковочной фабрике в Бангладеш.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Отмечается, что инцидент произошел в субботу около 07.15 в городе Газипур. По предварительным данным, на упаковочной фабрике компании Tempako взорвался бойлер.

    На месте работает два десятка пожарных расчетов. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.

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