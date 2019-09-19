​При взрыве в Афганистане погибло 7 человек, 85 ранены

При взрыве машины у здания национального директората безопасности (NDS) в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана погибло семь человек, еще 85 человек ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Атака произошла через два дня после того, как 17 сентября радикальная группировка "Талибан", пообещавшая сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы, организовала взрывы в Кабуле и провинции Парван, жертвами которых стали 48 человек, 80 пострадали.