О нас

При вооруженном нападении у Иерусалима один человек погиб, 11 ранены

При вооруженном нападении у Иерусалима один человек погиб, 11 ранены В результате нападения с использованием огнестрельного оружия недалеко от Иерусалима по меньшей мере погиб один человек.
Другие страны
22 февраля 2024 г. 12:00
При вооруженном нападении у Иерусалима один человек погиб, 11 ранены

В результате нападения с использованием огнестрельного оружия недалеко от Иерусалима по меньшей мере погиб один человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили израильские СМИ.

Кроме того, число пострадавших возросло до 11 человек.

11.29

По меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия, совершенного тремя неизвестными в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Атака на шоссе номер 1 в районе КПП "А-Заим". Трое террористов прибыли на автомобиле и начали обстреливать из автоматического оружия автомобили, стоящие в пробке на пути в Иерусалим. Находившиеся на месте силы безопасности нейтрализовали двух террористов", - говорится в сообщении. "В ходе поисковых действий был обнаружен еще один террорист, пытавшийся скрыться, он также был обезврежен", - продолжили в полиции.

"С места происшествия эвакуированы восемь пострадавших с ранениями различной степени тяжести", - добавили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yerusəlimdə atışma olub, 5 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

Литва получит 360 млн евро из фонда ЕС на инвестиции
Литва получит 360 млн евро из фонда ЕС на инвестиции
22 февраля 2024 г. 11:17
Япония запретила экспорт в Россию еще пяти категорий товаров
Япония запретила экспорт в Россию еще пяти категорий товаров
22 февраля 2024 г. 11:05
В Японии впервые за 15 лет созовут комитет по этике парламента
В Японии впервые за 15 лет созовут комитет по этике парламента
22 февраля 2024 г. 10:02
Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение
Пентагон в 2025 финансовом году сократит на $10 млрд расходы на перевооружение
22 февраля 2024 г. 09:43
Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на 16 млн долларов
Новая Зеландия предоставит Украине новый пакет помощи почти на 16 млн долларов
22 февраля 2024 г. 09:12
Трамп: Байден не может связать двух слов, США умирают при его руководстве
Трамп: Байден не может связать двух слов, США умирают при его руководстве
22 февраля 2024 г. 08:59
На юге Китая грузовое судно снесло часть автомобильного моста
ВидеоНа юге Китая грузовое судно снесло часть автомобильного моста
22 февраля 2024 г. 07:46
В США почти за полвека казнены 1 582 человека, 2 333 осужденных ожидают исполнения приговора
В США почти за полвека казнены 1 582 человека, 2 333 осужденных ожидают исполнения приговора
22 февраля 2024 г. 07:10
При обрушении нелегальной шахты на юге Венесуэлы погибли 15 человек
При обрушении нелегальной шахты на юге Венесуэлы погибли 15 человек
22 февраля 2024 г. 06:54
В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ
В Швейцарии создали спецгруппу для контроля за санкциями против РФ
22 февраля 2024 г. 06:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi