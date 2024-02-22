При вооруженном нападении у Иерусалима один человек погиб, 11 ранены

В результате нападения с использованием огнестрельного оружия недалеко от Иерусалима по меньшей мере погиб один человек.

В результате нападения с использованием огнестрельного оружия недалеко от Иерусалима по меньшей мере погиб один человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили израильские СМИ.

Кроме того, число пострадавших возросло до 11 человек.

11.29

По меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с использованием огнестрельного оружия, совершенного тремя неизвестными в районе шоссе у поселения Маале-Адумим близ Иерусалима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Атака на шоссе номер 1 в районе КПП "А-Заим". Трое террористов прибыли на автомобиле и начали обстреливать из автоматического оружия автомобили, стоящие в пробке на пути в Иерусалим. Находившиеся на месте силы безопасности нейтрализовали двух террористов", - говорится в сообщении. "В ходе поисковых действий был обнаружен еще один террорист, пытавшийся скрыться, он также был обезврежен", - продолжили в полиции.

"С места происшествия эвакуированы восемь пострадавших с ранениями различной степени тяжести", - добавили в пресс-службе.