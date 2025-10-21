При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадали

В результате массированной беспилотной атаки российских войск на город Новгород-Северский Черниговской области Украины погибли четыре человека, семеро пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Массированная атака на Новгород-Северский. Россияне ударили "Шахедами" - около 20 прилетов. Уже известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины. Мои соболезнования семьям", - написал Чаус в телеграм-канале.

По его информации, семеро обратились за медицинской помощью, среди них один ребенок. "Предварительно, семеро пострадавших. Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.