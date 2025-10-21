Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадали

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 18:28
    При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадали

    В результате массированной беспилотной атаки российских войск на город Новгород-Северский Черниговской области Украины погибли четыре человека, семеро пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

    "Массированная атака на Новгород-Северский. Россияне ударили "Шахедами" - около 20 прилетов. Уже известно о четырех погибших. Все гражданские - двое мужчин и две женщины. Мои соболезнования семьям", - написал Чаус в телеграм-канале.

    По его информации, семеро обратились за медицинской помощью, среди них один ребенок. "Предварительно, семеро пострадавших. Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. Среди них - ребенок, 10-летняя девочка, ее транспортируют в детскую областную больницу. Один раненый в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

    Новгород-Северский российско-украинская война
    Фото
    Rusiya Ukraynaya zərbə endirib, 4 nəfər ölüb, 7 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    18:44

    Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai является одним из самых престижных соревнований по кибербезопасности в мире

    ИКТ
    18:31

    Виктора Орбана на заседании Совета ЕС будет представлять Фицо

    Другие страны
    18:28
    Фото

    При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадали

    Другие страны
    18:25

    Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выбор

    Бизнес
    18:18

    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

    Финансы
    18:15

    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

    В регионе
    18:13
    Фото

    Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумов

    Бизнес
    18:10

    Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию

    В регионе
    18:08

    Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документов

    Бизнес
    Лента новостей