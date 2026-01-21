При ударе СДС беспилотником по объекту в сирийском Хасеке погибли 7 человек
Другие страны
- 21 января, 2026
- 19:21
Боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) ударили дроном по объекту на северо-востоке сирийского города Хасеке у границы с Ираком.
Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сирии.
Согласно информации, правительственные войска обнаружили предприятие СДС по производству взрывчатых веществ и боеприпасов для беспилотников. В ходе операции по зачистке боевики запустили в объект дрон-камикадзе.
По данным ведомства, в результате атаки погибли 7 сирийских солдат, еще 20 получили ранения.
