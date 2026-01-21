При ударе СДС беспилотником по объекту в сирийском Хасеке погибли 7 человек

Боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) ударили дроном по объекту на северо-востоке сирийского города Хасеке у границы с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сирии.

Согласно информации, правительственные войска обнаружили предприятие СДС по производству взрывчатых веществ и боеприпасов для беспилотников. В ходе операции по зачистке боевики запустили в объект дрон-камикадзе.

По данным ведомства, в результате атаки погибли 7 сирийских солдат, еще 20 получили ранения.