При ударе СДС беспилотником по объекту в сирийском Хасеке погибли 7 человек

    • 21 января, 2026
    • 19:21
    Боевики "Сирийских демократических сил" (СДС) ударили дроном по объекту на северо-востоке сирийского города Хасеке у границы с Ираком.

    Как передает Report со ссылкой на SANA, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сирии.

    Согласно информации, правительственные войска обнаружили предприятие СДС по производству взрывчатых веществ и боеприпасов для беспилотников. В ходе операции по зачистке боевики запустили в объект дрон-камикадзе.

    По данным ведомства, в результате атаки погибли 7 сирийских солдат, еще 20 получили ранения.

    Suriyada silahlılar hökumət qüvvələrinə hücum ediblər, ölənlər və yaralananlar var

