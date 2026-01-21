İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    • 19:29
    Suriyada silahlılar hökumət qüvvələrinə hücum ediblər, ölənlər və yaralananlar var

    "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) silahlıları İraq sərhədi yaxınlığında, Həsəkə şəhərinin şimal-şərqindəki obyektə dronla zərbə endiriblər.

    "Report"un SANA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.

    Məlumata əsasən, hökumət qoşunları SDQ-nin pilotsuz uçuş aparatları üçün partlayıcı maddələr və sursat istehsal edən müəssisəsini aşkarlayıblar. Əməliyyat zamanı silahlılar obyektə kamikadze dron göndəriblər.

    Nazirliyin məlumatına görə, hücum nəticəsində 7 suriyalı əsgər həlak olub, daha 20 nəfər yaralanıb.

