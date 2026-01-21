Suriyada silahlılar hökumət qüvvələrinə hücum ediblər, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 21 yanvar, 2026
- 19:29
"Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) silahlıları İraq sərhədi yaxınlığında, Həsəkə şəhərinin şimal-şərqindəki obyektə dronla zərbə endiriblər.
"Report"un SANA-ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.
Məlumata əsasən, hökumət qoşunları SDQ-nin pilotsuz uçuş aparatları üçün partlayıcı maddələr və sursat istehsal edən müəssisəsini aşkarlayıblar. Əməliyyat zamanı silahlılar obyektə kamikadze dron göndəriblər.
Nazirliyin məlumatına görə, hücum nəticəsində 7 suriyalı əsgər həlak olub, daha 20 nəfər yaralanıb.
