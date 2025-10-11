Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 21:19
    При ударах ВС РФ по Украине погибли еще пять человек

    При обстреле ВС РФ украинской Константиновки, Херсона и Никополя погибли пять человек, еще четверо пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на официальных лиц.

    По информации начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова, в результате удара авиабомбой типа ФАБ-250 по территории храма Иова Почаевского погибли два местных жителя, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

    Отмечается, что в результате взрыва поврежден фасад храма и девять частных домов.

    Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в свою очередь, что российские войска обстреляли из артиллерии ряд жилых районов области, в результате чего погибли двое мужчин.

    В Никополе из-за удара FPV-дроном погибла 23-летняя женщина, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВС РФ 14 населенных пунктов Запорожской области Украины двое человек погибли, 11 пострадали.

