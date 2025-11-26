Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенок

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 23:44
    При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенок

    Два человека погибли в результате российской атаки дронов по Херсонской области Украины.

    Как передает Report, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Телеграм-канале.

    "26 ноября вечером российские войска ударили по гражданской машине в Херсоне дроном. В результате атаки погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранения получил водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

    В прокуратуре ведется следствие по данному инциденту.

