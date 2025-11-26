При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенок

Два человека погибли в результате российской атаки дронов по Херсонской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Телеграм-канале.

"26 ноября вечером российские войска ударили по гражданской машине в Херсоне дроном. В результате атаки погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранения получил водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

В прокуратуре ведется следствие по данному инциденту.