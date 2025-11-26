При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенок
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 23:44
Два человека погибли в результате российской атаки дронов по Херсонской области Украины.
Как передает Report, об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Телеграм-канале.
"26 ноября вечером российские войска ударили по гражданской машине в Херсоне дроном. В результате атаки погибли 34-летняя женщина и 6-летний ребенок. Ранения получил водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
В прокуратуре ведется следствие по данному инциденту.
Последние новости
00:37
Трамп: Стрелявший в двух бойцов Нацгвардии США тяжело раненДругие страны
00:23
Задержан подозреваемый в стрельбе у Белого дома - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:04
Фото
Халаф Халафов и Беррис Экинджи обсудили двустороннее сотрудничествоВнешняя политика
23:51
Экс-президент Перу Вискарра приговорен к 14 годам тюрьмыДругие страны
23:44
При ударах ВС РФ по Херсонской области погибли женщина и ребенокДругие страны
23:21
Главы МИД Ирана и Франции обсудили возможность возобновления переговоров по ядерной программеДругие страны
22:58
Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 годДругие страны
22:41
Видео
В Гёранбое обрушился подъезд аварийного пятиэтажного жилого домаПроисшествия
22:34